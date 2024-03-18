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Россия выбрала президента: итоги голосования

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин остается на посту главы государства еще шесть лет — он побеждает на выборах президента России с рекордным результатом при рекордной явке. В нашей инфографике — сколько проголосовало за Путина и других кандидатов на президентских выборах 15-17 марта 2024 года. 

К 22.15 мск начали передавать данные в ЦИК РФ 83 субъекта из 89. По данным обработки 43% протоколов избирательных комиссий, Путин победил с 87,48% (около 30 миллионов голосов). За действующим президентом с гигантским отставанием следуют Харитонов, Даванков и Слуцкий.

На прошлых выборах в 2018 году Путин набрал 76,69%.

Результаты выборов президента России в 2024 году

Для победы в первом туре кандидату в президенты нужно было набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Выборы президента в 2024 — первые в истории России, которые прошли в течение трех дней. Избирательные участки работали 15, 16 и 17 марта. Также впервые было использовано электронное голосование.

Общее число избирателей в России — 112,309 миллиона человек, за пределами страны — еще почти 1,9 миллиона. В выборах участвовали жители четырех новых регионов, присоединившихся к России в 2022 году. Это Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская и Запорожская области.

Впервые на выборах избиратели пытались массово уничтожить бюллетени: заливали в урны краску и зеленку, поджигали участки. Согласно сообщениям правоохранительных органов, возбуждено как минимум 15 уголовных дел.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, провокации произошли на избирательных участках в 20 регионах России. 

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Политика #Россия #Инфографика
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