Военные радары раскрыли местоположение Земли инопланетянам

Человеческая цивилизация хорошо заметна для гипотетических инопланетян, основной вклад в «рассекречивание» координат Земли вносят военные радары, рассказал астрофизик Алексей Рудницкий.

«Радарные импульсы при земном уровне технологий можно зафиксировать на дистанции порядка 100 тысяч световых лет. Это сравнимо с диаметром Млечного пути, так что сигнал будет заметен на другом конце галактики», — пояснил ученый в интервью «Газете.Ru».

При этом радар практически невозможно спутать с природным радиоисточником. Он излучает в узком диапазоне радиочастот, постепенно сканирует узким лучом разные секторы неба и выглядит для наблюдателя как периодические яркие вспышки в радиодиапазоне.

По словам астрофизика, если внеземная цивилизация находится на уровне развития, сравнимым с человечеством, то уже знает о существовании разумных существ на Земле.