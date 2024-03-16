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Военные радары раскрыли местоположение Земли инопланетянам

Источник:
Sibnet.ru
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Человеческая цивилизация хорошо заметна для гипотетических инопланетян, основной вклад в «рассекречивание» координат Земли вносят военные радары, рассказал астрофизик Алексей Рудницкий.

«Радарные импульсы при земном уровне технологий можно зафиксировать на дистанции порядка 100 тысяч световых лет. Это сравнимо с диаметром Млечного пути, так что сигнал будет заметен на другом конце галактики», — пояснил ученый в интервью «Газете.Ru».

При этом радар практически невозможно спутать с природным радиоисточником. Он излучает в узком диапазоне радиочастот, постепенно сканирует узким лучом разные секторы неба и выглядит для наблюдателя как периодические яркие вспышки в радиодиапазоне.

По словам астрофизика, если внеземная цивилизация находится на уровне развития, сравнимым с человечеством, то уже знает о существовании разумных существ на Земле.

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pepelmetal

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CaRdan

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Гаврило Принцип

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GammiPluh

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