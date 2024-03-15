Девушка облила краской бюллетени на участке в Новосибирске

Девушка облила краской бюллетени на одном из избирательных участков в Первомайском районе Новосибирска в первый день голосования, 15 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские задержали 25-летнюю жительницу Новосибирска и доставили в отдел для разбирательства. В случае возбуждения дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Это не единственный случай порчи бюллетеней и других ЧП на избирательных участках в регионах. Коктейль Молотова бросили в Санкт-Петербурге, в Москве подожгли будку для голосования и влили зеленку, чернила использовали в Ростове и Карачаево-Черкесии.

«Мы предупредили все комиссии, чтобы привлекли Росгвардию, чтобы усилили охрану ящиков для голосования, коль пошла эта цепочка. Подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы президента проходят в России 15-17 марта. На пост главы государства претендуют действующий президент Владимир Путин и депутаты Государственной Думы: Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.