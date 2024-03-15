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Девушка облила краской бюллетени на участке в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка облила краской бюллетени на одном из избирательных участков в Первомайском районе Новосибирска в первый день голосования, 15 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские задержали 25-летнюю жительницу Новосибирска и доставили в отдел для разбирательства. В случае возбуждения дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Это не единственный случай порчи бюллетеней и других ЧП на избирательных участках в регионах. Коктейль Молотова бросили в Санкт-Петербурге, в Москве подожгли будку для голосования и влили зеленку, чернила использовали в Ростове и Карачаево-Черкесии.

«Мы предупредили все комиссии, чтобы привлекли Росгвардию, чтобы усилили охрану ящиков для голосования, коль пошла эта цепочка. Подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы президента проходят в России 15-17 марта. На пост главы государства претендуют действующий президент Владимир Путин и депутаты Государственной Думы: Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

corrector

У него "решающие месяцы" уже два года подряд, может это месячные ? может пол сменить хочет ?

se 34

С его слов "Москва не остановится ", а что дальше пойдет европу захватывать? он что тупой?

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...

GammiPluh

Зачем? разговор о пустом, всушников разнесли как и обещали