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Кремль объяснил слова Путина о готовности к ядерной войне

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин не угрожал применением ядерного оружия в интервью Дмитрию Кисилеву, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это были именно вопросы журналиста, а не какие-то специальные заявления президента. Президент как раз говорил о тех причинах, которые могут сделать неизбежным применение ядерного оружия», — цитирует Пескова ТАСС.

Он уточнил, что западные страны сознательно опустили слова Путина о том, что вариант применения тактического ядерного вооружения «никогда не приходил в голову», несмотря на разные сценарии на поле боя.

Интервью Киселеву вышло в эфир 13 марта. В ходе него журналист спросил президента о том, действительно ли Россия готова к ядерной войне. «С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы», — отметил Путин.

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Политика #Мир #Россия #Оружие
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jeryakob

Не важно как проголосовали, важно как подсчитали (с)

GammiPluh

Март явно не задался у ВСУ... патриоты, химарсы, артиллерия всех мастей, миги, вертушки, все аннигилировано...

Peperz

И чего добъетесь таким голосованием?

pepelmetal

Агония украрейха, пуляют не глядя!