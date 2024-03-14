ГИБДД предупредила о штрафах за грязные номер и фары

Нечитаемые госномера и грязные фары грозят водителям штрафом в 500 рублей, плохая погода не считается смягчающим обстоятельством, напомнила ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

Госномер признается нечитаемым в случае, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего госномера, а в светлое — хотя бы одной из букв или цифр заднего или переднего госномера.

Штраф 500 рублей выпишут по части 2 статьи 12.2 КоАП (управление ТС с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). А если инспектор решит, что номер замазан намеренно, то водителю грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

За грязные или неработающие внешние световые приборы также предусмотрен штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена).

ГИБДД рекомендует иметь в машине небольшое количество воды и салфеток, чтобы своевременно протирать номер, фары и зеркала. А еще лучше — регулярно мыть автомобиль, так как грязные стекла ухудшают видимость, а грязная машина сливается с дорогой.