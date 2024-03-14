«Индекс» блинов подсчитали в России

«Индекс блинов» на масленичную неделю, которая проходит 11–17 марта, составил 138 рублей, подсчитали эксперты ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Эксперты подсчитали среднюю стоимость ингредиентов для приготовления блинов на четырех человек по рецепту из пол-литра молока, двух яиц, стакана пшеничной муки, трех столовых ложек растительного масла, столовой ложки сахара и половины чайной ложки соли. Она составила 138 рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирск «индекс блинов» оказался выше среднего. А в Казани, наоборот, ниже, приводят «Известия» данные экспертов.

Порция блинов в общепите в среднем обходится в этом году в 174 рубля. Замороженные блины в среднем стоят 153 рубля.

При покупке готовой и замороженной продукции чаще всего россияне выбирают блины с мясом и творогом, добавили в «Чек Индексе».