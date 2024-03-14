НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Должников по алиментам ограничат в развлечениях

Источник:
Sibnet.ru
291 1

Должников по выплатам алиментов лишат права играть в азартные игры, соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Разработчики документа отмечают, что возможность участия в азартных играх лица, уклоняющегося от исполнения судебных решений в рамках производства, затрудняет или делает невозможным исполнение своих обязательств в целях погашения имеющейся задолженности.

Это автоматически влечет последующее нарушение прав и законных интересов граждан, прежде всего несовершеннолетних детей, в пользу которых могут быть установлены алиментные обязательства.

В связи с этим целесообразно ограничить возможность участия в азартных играх таких категорий граждан на время действия ограничений, указывается в законопроекте. Аналогичные ограничения коснутся граждан, признанных судом ограниченно дееспособными.

Одновременно законопроектом предлагается установить прямой запрет на заключение организаторами азартных игр пари с гражданами, не достигшими 18 лет. Авторы отмечают, что, несмотря на действующие нормы об ограничении таких лиц на посещение игорного заведения, несовершеннолетние делают ставки дистанционно с помощью интернета.

Еще по теме
Россиянам запретят сдавать квартиры посуточно без счетчиков
Россия лишила Великобританию половины добываемой трески
Путин запретил рекламу на ресурсах иностранных агентов
СВО вместо срока: что такое помилование «через службу»
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин обратился к россиянам
Раскрыты детали последнего доклада экипажа Ил-76
Россияне переплатят по ипотеке четыре стоимости квартиры
Рассекречено первое авто нового российского бренда XCITE
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

anubis77

С каких пор Артемовск в Африке? А, вот куда широта улетела

corrector

когда то все строили броненосцы..

Uynachalnica

Что, отверточники с шильдиками выстроились в очередь, а китайцы машины зажали?

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.