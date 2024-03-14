Должников по алиментам ограничат в развлечениях

Должников по выплатам алиментов лишат права играть в азартные игры, соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Разработчики документа отмечают, что возможность участия в азартных играх лица, уклоняющегося от исполнения судебных решений в рамках производства, затрудняет или делает невозможным исполнение своих обязательств в целях погашения имеющейся задолженности.

Это автоматически влечет последующее нарушение прав и законных интересов граждан, прежде всего несовершеннолетних детей, в пользу которых могут быть установлены алиментные обязательства.

В связи с этим целесообразно ограничить возможность участия в азартных играх таких категорий граждан на время действия ограничений, указывается в законопроекте. Аналогичные ограничения коснутся граждан, признанных судом ограниченно дееспособными.

Одновременно законопроектом предлагается установить прямой запрет на заключение организаторами азартных игр пари с гражданами, не достигшими 18 лет. Авторы отмечают, что, несмотря на действующие нормы об ограничении таких лиц на посещение игорного заведения, несовершеннолетние делают ставки дистанционно с помощью интернета.