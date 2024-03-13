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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Steam анонсировал тотальную весеннюю распродажу

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Valve раскрыла время проведения масштабной весенней распродажи в цифровом магазине Steam. Акция начнется 14 марта в 20.00 по московскому времени и продлится до 21 марта, говорится в сообщении.

В рамках распродажи геймеры смогут не только купить игры с большими скидками, но и получить бесплатные стикеры. Кроме этого, с 25 марта по 1 апреля пройдет фестиваль, посвященный коллекционным карточным играм.

Какие именно игры получат скидки в рамках летней распродажи в Steam, пока неизвестно. На зимней распродаже Steam предлагал участникам скидки до 85% на тысячи игр от самых разных разработчиков.

Компания Valve, которой принадлежит сервис цифровой дистрибуции Steam, проводит масштабные распродажи четыре раза в год — весной, летом, осенью и зимой.

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Игры #Экшены
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