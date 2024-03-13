Рассекречено первое авто нового российского бренда XCITE

Среднеразмерный кроссовер X-Cross 7 стал первым автомобилем нового российского бренда XCITE, сообщила пресс-служба «Автозавода Санкт-Петербург». Это китайский Chery Tiggo 7 Pro с другим шильдиком.

Кроссовер «построен на современной платформе, хорошо зарекомендовавшей себя опытом эксплуатации в России», говорится в официальном релизе.

X-Cross 7 получил бензиновый двигатель с турбонаддувом объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Мотор работает в паре с вариатором. Максимальная скорость внедорожника составляет 186 километров в час, разгон с места до 100 километров в час — 9,8 секунды.

Автомобиль получил «зимний пакет» базовых теплых опций, куда входят: электрообогрев сидений первого и второго ряда, ветрового стекла, рулевого колеса и наружных зеркал, а также обогреваемые форсунки стеклоомывателей

В базовое оборудование входят электропривод двери багажника, светодиодная оптика в передних фарах и задних фонарях, бесключевой доступ и дистанционный запуск с ключа, а также мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

X-Cross 7 по всем характеристикам совпадает с Chery Tiggo 7 Pro. Последний официально представлен в России, он стоит от 2,6 миллиона рублей.

Цены на российский вариант пока не названы — их огласят ближе к старту продаж весной 2024 года.