Вышел первый российский ситком по сценарию ИИ

Первый российский ситком «Сидоровы», снятый по сценарию искусственного интеллекта, вышел в социальной сети «ВКонтакте».

По сюжету Сидоровы (Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков) живут как типичные герои ситкомов: ругаются, шутят, решают бытовые проблемы, дружат с глуповатым соседом (Максим Сушко).

В какой-то момент глава семейства подмечает, что все события как день сурка, а закадровый смех их преследует. Тогда он осознает, что семья живет в ситкоме, и решает выбраться из него.

Чтобы обучить искусственный интеллект, разработчики загрузили в него популярные сериалы СТС, в том числе «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха».

Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария. Нейросеть научилась самостоятельно генерировать его основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты.

Посмотреть ситком «Сидоровы» можно на платформе VK Видеоофициальной группы «ВКонтакте» телеканала СТС.