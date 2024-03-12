НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский танк «Армата» получит снаряды «Вакуум-1»

Источник:
Sibnet.ru
624 12

Российский танк Т-14 «Армата» получит в качестве боеприпаса новейший снаряд «Вакуум-1» с вольфрамовым сердечником, который сможет пробивать броню толщиной 900 миллиметров.

Наличие таких боеприпасов в арсенале танка делает «Армату» очень грозным противником для западной бронетехники, пишет западное издание Military Watch Magazine. Попадание снаряда «Вакуум-1» гарантировано выведет из строя любой танк, находящийся на вооружении НАТО.

Точные характеристики «Вакуум-1» засекречены, однако известно, что он представляет собой бронебойный подкалиберный снаряд с оперением. По сравнению с обычными бронебойными снарядами его эффективность повышена примерно в два раза.

«Ваккум-1» был разработан для пушки 2А82-1М, которой комплектуются «Арматы». Все операции с боеприпасами осуществляются автоматикой без какого-либо участия человека, что повышает скорострельность.

Еще по теме
Рассекречено видео испытаний боевого лазера
Маскировку для танков на основе полиуретана создали в России
Россия уступила Франции второе место по экспорту вооружений
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Медведев жестко ответил на угрозы Макрона
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Обсуждение (12)
Картина дня
ВСУ попытались прорвать границу России
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. ВИДЕО
Глава ЦРУ раскрыл срок нового наступления Украины
Минспорт предложил звание ПМС
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
81
Папа Римский призвал Украину поднять белый флаг
56
Франция соберет альянс для отправки войск на Украину
38
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
29
Медведев жестко ответил на угрозы Макрона
23
ВСУ попытались прорвать границу России