Российский танк «Армата» получит снаряды «Вакуум-1»

Российский танк Т-14 «Армата» получит в качестве боеприпаса новейший снаряд «Вакуум-1» с вольфрамовым сердечником, который сможет пробивать броню толщиной 900 миллиметров.

Наличие таких боеприпасов в арсенале танка делает «Армату» очень грозным противником для западной бронетехники, пишет западное издание Military Watch Magazine. Попадание снаряда «Вакуум-1» гарантировано выведет из строя любой танк, находящийся на вооружении НАТО.

Точные характеристики «Вакуум-1» засекречены, однако известно, что он представляет собой бронебойный подкалиберный снаряд с оперением. По сравнению с обычными бронебойными снарядами его эффективность повышена примерно в два раза.

«Ваккум-1» был разработан для пушки 2А82-1М, которой комплектуются «Арматы». Все операции с боеприпасами осуществляются автоматикой без какого-либо участия человека, что повышает скорострельность.