НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Маскировку для танков на основе полиуретана создали в России

Источник:
«Известиям»
350 3
Маскировку для танков на основе полиуретана
Маскировку для танков на основе полиуретана
Фото: © Центр НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им Баумана

Теплоизоляционное покрытие «Теплосфера» на основе полиуретана поможет решить проблему обнаружения военной техники тепловизорами, сообщили его разработчики из Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ имени Баумана.

В основе материала — полиуретан и полые стеклянные микросферы. Применять такую термомаскировку можно для самой широкой номенклатуры вооружений — от автомобилей до тяжелой бронетехники, рассказали «Известиям» разработчики.

«Военная техника, если посмотреть, не создавалась с теплоизоляцией, чтобы ее меньше замечал противник. Но вот такого рода "накидки" делают потенциальные цели менее контрастными, то есть они будут сливаться с температурным диапазоном земли, и перестанут быть целями», — полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Уже проведены полевые испытания нового материала на танках, бронетранспортерах, самоходных артиллерийских установках, различном автомобильном транспорте. Они проходили в зоне СВО.

Еще по теме
Россия уступила Франции второе место по экспорту вооружений
Российские умные бомбы взломали украинскую оборону
Иранцы скопировали свой новейший танк с российского Т‑90
Украина признала уничтожение Россией ЗРК Patriot
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
Медведев жестко ответил на угрозы Макрона
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

Uynachalnica

У нас тоже трески нет, минтай и горбуша в основном...

GammiPluh

Запретите вообще белый цвет на Украине... но заныкать пару белых простыней не забудьте