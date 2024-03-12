Маскировку для танков на основе полиуретана создали в России

Теплоизоляционное покрытие «Теплосфера» на основе полиуретана поможет решить проблему обнаружения военной техники тепловизорами, сообщили его разработчики из Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ имени Баумана.

В основе материала — полиуретан и полые стеклянные микросферы. Применять такую термомаскировку можно для самой широкой номенклатуры вооружений — от автомобилей до тяжелой бронетехники, рассказали «Известиям» разработчики.

«Военная техника, если посмотреть, не создавалась с теплоизоляцией, чтобы ее меньше замечал противник. Но вот такого рода "накидки" делают потенциальные цели менее контрастными, то есть они будут сливаться с температурным диапазоном земли, и перестанут быть целями», — полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Уже проведены полевые испытания нового материала на танках, бронетранспортерах, самоходных артиллерийских установках, различном автомобильном транспорте. Они проходили в зоне СВО.