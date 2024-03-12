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Зерновой союз допустил массовое банкротство аграрных хозяйств

Источник:
«Интерфакс»
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Рост затрат сельхозпроизводителей в будущем сезоне может обернуться банкротством хозяйств, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«В условиях очень низких цен [на зерно], нерентабельных продаж мы опять рискуем пойти по пути банкротства. По крайней мере, во многих регионах, где ситуация плачевная с точки зрения экономики, нас ожидает в следующем сезоне уже такое массовое банкротство», — цитирует «Интерфакс» Злочевского.

Причем, по его словам, это произойдет, несмотря на то, что цены на топливо и средства защиты растений несколько снизились. Эту экономию, в первую очередь, «съедят» цены на семена, которые за год повысились в два раза, пояснил глава Зернового союза.

Особое беспокойство вызывает квотирование импорта семян. «Эти семена почему-то распределены на 70% объемов по компаниям, которые никогда не занимались реализацией семян», — отметил Злочевский.

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Экономика #Продукты
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