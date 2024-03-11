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Первого мамонта возродят в 2028 году

Источник:
The New York Times
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Исследователи британской биотехнологической фирмы Colossal создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки азиатских слонов, которые могут превращаться в любую ткань организма мамонта.

Геномы азиатских слонов и геномы шерстистых мамонтов совпадают на 99,6%. Полученные стволовые клетки авторы проекта намерены подсадить слонихам-суррогатным матерям для развития эмбриона и рождения мамонта.

Планируется, что первые живые мамонты появятся на свет уже в 2028 году. После этого компания рассчитывает найти государств-партнеров, которые разрешили бы выпустить мамонтов на своих территориях, так как популяции потребуется тундра для дальнейшего существования.

Попутно ученые рассчитывают выяснить, почему у слонов редко развивается рак. Одним из факторов устойчивости слонов к онкологическим заболеваниям является белок TP53 — у этих животных целых 29 генов этого белка.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

mosquito__2010

Коллективный слив засчитан. Позорники)