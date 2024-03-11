Первого мамонта возродят в 2028 году

Исследователи британской биотехнологической фирмы Colossal создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки азиатских слонов, которые могут превращаться в любую ткань организма мамонта.

Геномы азиатских слонов и геномы шерстистых мамонтов совпадают на 99,6%. Полученные стволовые клетки авторы проекта намерены подсадить слонихам-суррогатным матерям для развития эмбриона и рождения мамонта.

Планируется, что первые живые мамонты появятся на свет уже в 2028 году. После этого компания рассчитывает найти государств-партнеров, которые разрешили бы выпустить мамонтов на своих территориях, так как популяции потребуется тундра для дальнейшего существования.

Попутно ученые рассчитывают выяснить, почему у слонов редко развивается рак. Одним из факторов устойчивости слонов к онкологическим заболеваниям является белок TP53 — у этих животных целых 29 генов этого белка.