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Xiaomi удалит функцию фонового воспроизведения видео

Источник:
Gizmochina
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Xiaomi удалит из своих фирменных оболочек для смартфонов функцию фонового воспроизведения видео, которая впервые появилась MIUI 12.

По всей видимости, на такое решение компания пошла из-за требований Google. Дело в том, что возможность воспроизводить видео в фоновом режиме с выключенным экраном доступна только премиум-пользователям YouTube.

Благодаря этой функции даже пользователи без премиум-подписки могли легко слушать нужную им музыку в фоновом режиме. Теперь тем, кто все еще хочет использовать эту функцию, придется заплатить за премиум-подписку YouTube.

Пользователей MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 и HyperOS уже предупредили, что если они обновят приложение безопасности, то возможность воспроизведения видео с выключенным экраном пропадет.

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Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

mosquito__2010

Коллективный слив засчитан. Позорники)