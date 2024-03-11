Xiaomi удалит функцию фонового воспроизведения видео

Xiaomi удалит из своих фирменных оболочек для смартфонов функцию фонового воспроизведения видео, которая впервые появилась MIUI 12.

По всей видимости, на такое решение компания пошла из-за требований Google. Дело в том, что возможность воспроизводить видео в фоновом режиме с выключенным экраном доступна только премиум-пользователям YouTube.

Благодаря этой функции даже пользователи без премиум-подписки могли легко слушать нужную им музыку в фоновом режиме. Теперь тем, кто все еще хочет использовать эту функцию, придется заплатить за премиум-подписку YouTube.

Пользователей MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 и HyperOS уже предупредили, что если они обновят приложение безопасности, то возможность воспроизведения видео с выключенным экраном пропадет.