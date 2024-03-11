Путин запретил рекламу на ресурсах иностранных агентов

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов, документ опубликован на портале публикации правовых актов.

Закон «О рекламе» теперь дополнен нормами, согласно которым распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов не допускается. Кроме этого, запрещена реклама таких ресурсов.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее уточнял, что поправки запрещают в рекламных целях размещать гиперссылки на ресурсы иноагентов. Вместе с тем цитировать их с добавлением требуемой маркировки по-прежнему можно.

Если человек, который был внесен Минюстом в реестр иноагентов, продолжит размещать рекламу, то он получит штраф в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.

После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям в случае аналогичных нарушений грозит штраф до 300 тысяч рублей.