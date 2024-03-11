Названа опасность обезжиренных молочных продуктов

Обезжиренные молочные продукты опасны для здоровья человека, заявил диетолог Майкл Мосли. Специалист призвал отказаться от их употребления.

Многие ошибочно считают обезжиренные продукты более полезными и менее калорийными. На самом же деле, в процессе переработки они теряют практически все полезные для организма свойства и никак не помогают сбросить вес, отметил диетолог.

Мосли порекомендовал покупать молочные продукты с обычным уровнем жирности. По его словам, они содержат больше незаменимых жирных кислот, таких как Омега-3, большое количество белка, витамин B12, а также йод, передает Daily Mirror.

Такие вещества замедляют снижение когнитивных функций, уменьшают тревогу, депрессию и улучшают обмен веществ. Тем, кто борется с лишним весом, диетолог посоветовал отказаться не от жирного молока, а от жирного и жареного мяса.