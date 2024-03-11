Стартовали продажи Lada Vesta с «автоматом»

АвтоВАЗ 11 марта начал продажи Lada Vesta с обновленным мотором 1,8 Evo мощностью 122 лошадиные силы и китайским вариатором WLY CVT18, сообщает пресс-служба автозавода.



Цена базовой модели Lada Vesta с новым мотором и автоматической коробкой передач в кузове седан начинается от 1 588 900 рублей, что на 75 тысяч рублей выше, чем у аналогичной модели с двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач.

Универсал Lada Vesta SW с таким же силовым агрегатом и «автоматом» обойдется в 1 718 900 рублей. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркивал, что новая Lada Vesta является самым доступным автомобилем с автоматической коробкой передач на российском рынке.

Вариатор для Lada Vesta получил оригинальную прошивку, его корпус доработан для стыковки с двигателем 1.8 EVO и оптимального размещения опор силового агрегата. У вариатора есть семь виртуальных передач, которые можно переключать вручную, но только вверх.