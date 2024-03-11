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Стартовали продажи Lada Vesta с «автоматом»

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ 11 марта начал продажи Lada Vesta с обновленным мотором 1,8 Evo мощностью 122 лошадиные силы и китайским вариатором WLY CVT18, сообщает пресс-служба автозавода.

Цена базовой модели Lada Vesta с новым мотором и автоматической коробкой передач в кузове седан начинается от 1 588 900 рублей, что на 75 тысяч рублей выше, чем у аналогичной модели с двигателем 1,6 литра и механической коробкой передач.

Универсал Lada Vesta SW с таким же силовым агрегатом и «автоматом» обойдется в 1 718 900 рублей. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркивал, что новая Lada Vesta является самым доступным автомобилем с автоматической коробкой передач на российском рынке.

Вариатор для Lada Vesta получил оригинальную прошивку, его корпус доработан для стыковки с двигателем 1.8 EVO и оптимального размещения опор силового агрегата. У вариатора есть семь виртуальных передач, которые можно переключать вручную, но только вверх.

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Авто #Автопром #Авторынок
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Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

mosquito__2010

Коллективный слив засчитан. Позорники)

mosquito__2010

Ты уже слился не предоставив доказательства своих слов, значит ты распространитель фейков. Слив засчитан.