Глава СК поручил возбудить дело об избиении школьника в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиение ученика одной из школ Новосибирска, говорится в сообщении ведомства

«В социальных медиа распространялась информация о том, что в Новосибирске ученик одной из школ избил другого, после чего вымогал у него денежные средства», — сказано в сообщении.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.