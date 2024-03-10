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Глава СК поручил возбудить дело об избиении школьника в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиение ученика одной из школ Новосибирска, говорится в сообщении ведомства

«В социальных медиа распространялась информация о том, что в Новосибирске ученик одной из школ избил другого, после чего вымогал у него денежные средства», — сказано в сообщении.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

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