Российского студента арестовали из‑за названия сети Wi-Fi

Студент МГУ Олег Тарасов арестован из-за названия созданной им сети Wi-Fi, следует из информации в официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно постановлению, Тарасов при помощи названия Wi-Fi сети демонстрировал неограниченному числу лиц лозунг «с целью пропаганды идеологии украинских националистов», запрещенной федеральными законами.

Факт массовой демонстрации выявили оперуполномоченные ГУ МВД России. В итоге его признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП).

Суд назначил студенту административное наказание в виде административного ареста на десять суток и конфисковал Wi-Fi роутер. В случае повторного нарушения Тарасову может грозить уголовное дело.

Минюст России в январе 2024 года внес Украинскую народно-революционную армию, Украинскую повстанческую армию, Украинскую народную самооборону и Организацию украинских националистов в «перечень нацистских организации». Они признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.