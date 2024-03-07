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Живые предвестники катастроф всплыли с морских глубин

Источник:
Sibnet.ru
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Впервые за много лет в Адриатическом море заметили сельдяных королей. Согласно поверьям, эти гигантские рыбы предвещают глобальные катастрофы.

Так, три мертвых рыбы нашли на побережье, еще одну зафиксировали живой, пишет Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.

«Встречи с этим видом рыбы крайне редки. Лучше всего об этом свидетельствует тот факт, что эту рыбу замечали в Адриатике всего три раза», — пишет хорватское издание.

Во всем Средиземноморье зарегистрировано всего около 60 встреч с этим видом рыб. Сельдяные короли или ремень-рыбы считаются одними из самых необычных представителей подводной фауны Мирового океана.

Сельдяной король, пойманный в 1996 году
Сельдяной король, пойманный в 1996 году
Фото: Wm. Leo Smith

Сельдяные короли считаются самыми длинными костными рыбами. У них змееобразное тело, которое может достигать 11 метров. Они питаются мелкой рыбой, кальмарами, ракообразными. На поверхности воды они появляются чрезвычайно редко.

Из-за этого люди в разных культурах издревле считали сельдяных королей предвестниками различных катастроф. В частности, их появление могло указывать на скорое разрушительное землетрясение или цунами.

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Жизнь #Звери
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Топ комментариев

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...

snoo

и ранен в голову на колчаковских фронтах

Asd10

Пытается от сути съехать на несущественные детали. Типа укропская увертка такая... 🤣

Shader23

нет доступного жилья, нет детей, все же очевидно