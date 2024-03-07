Швеция официально вступила в НАТО

Швеция 7 марта официально станет членом Североатлантического альянса, сообщается на сайте Белого дома.

«Швеция 7 марта 2024 года официально присоединяется к союзу НАТО и становится 32-м союзником», — говорится в сообщении. Ожидается, что шведский флаг возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут в начале следующей недели.

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в блок после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом альянса. При этом заявку Швеции долгое время не одобряли Турция и Венгрия.

Официальный Кремль предупреждал, что прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. Так, министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что новые военные округа в России созданы в том числе из-за расширения НАТО.