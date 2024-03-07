АвтоВАЗ начал отгрузку Lada Vesta c «автоматами»

АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобили Lada Vesta с автоматической трансмиссией и обновленным двигателем 1.8 Evo. Продажи начнутся с 11 марта, сообщает пресс-служба компании.

Модель получила китайский вариатор с семью виртуальными ступенями. Модернизированный мотор объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиных сил разработали специально для автомобилей Vesta с вариатором. Для его сборки запущена отдельная линия.

Производитель отмечает, что новая модель с автоматической трансмиссией станет одной из самых доступных на рынке, поскольку минимальная цена составит около 1,5 миллиона рублей. При этом такая опция востребована у покупателей.

Для установки автоматической коробки передач были модернизированы топливная и тормозная системы, а также появилась новая опора силового агрегата. «Автомат» успешно прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний.