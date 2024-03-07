НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ начал отгрузку Lada Vesta c «автоматами»

Источник:
Sibnet.ru
229 0

АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобили Lada Vesta с автоматической трансмиссией и обновленным двигателем 1.8 Evo. Продажи начнутся с 11 марта, сообщает пресс-служба компании.

Модель получила китайский вариатор с семью виртуальными ступенями. Модернизированный мотор объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиных сил разработали специально для автомобилей Vesta с вариатором. Для его сборки запущена отдельная линия.

Производитель отмечает, что новая модель с автоматической трансмиссией станет одной из самых доступных на рынке, поскольку минимальная цена составит около 1,5 миллиона рублей. При этом такая опция востребована у покупателей.

Для установки автоматической коробки передач были модернизированы топливная и тормозная системы, а также появилась новая опора силового агрегата. «Автомат» успешно прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний.

Еще по теме
Эксперт объяснил, как буксировать авто с «автоматом»
Министр рассказал о судьбе электромобиля E-Neva
Lada Vesta получила новый двигатель и «автомат»
Глава АвтоВАЗа назвал Lada Aura лучше Toyota Camry
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Украина открыла африканский фронт против России
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных
Россия приведет в боевую готовность оружие Судного дня
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Немецкое командование обсудило бомбардировку Крымского моста
55
Медведев призвал выгнать послов ЕС за отказ от встречи с Лавровым
54
Российский танк уничтожил Abrams первым выстрелом
52
Запад напомнил Зеленскому о необходимости платить за снаряды
49
Госдеп заявил о наличии у Украины плана победы над Россией