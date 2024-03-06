Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ уже в этом году

Выпускники смогут пересдать один предмет Единого государственного экзамена уже в этом году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Точно с июня месяца этого года такая возможность у выпускников появится», — передает слова Музаева ТАСС. По словам главы Рособрнадзора, в ближайшие два месяца будут внесены изменения в порядок проведения экзамена и его расписание.

Музаев предупредил, что обучающиеся должны учитывать, что выбрать лучший результат после двух попыток сдачи одного предмета не получится. Чтобы пойти на пересдачу, нужно будет написать соответствующее заявление.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, предложил разрешить школьникам пересдать один из предметов ЕГЭ. Глава государства заявил, что такая возможность должна быть предоставлена до конца приемной кампании в вузы.