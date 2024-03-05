Компания Samsung необычным способом продемонстрировала возможности своего флагманского смартфона Galaxy S24 Ultra, отправив устройство в стратосферу. В итоге удалось получить качественные снимки Земли с высоты более 35 километров.

Смартфоны запустили из четырех точек в США: из Южной Калифорнии, Лас-Вегаса, горного хребта Сьерра-Невада и Большого каньона. Galaxy S24 Ultra прикрепили к специально спроектированным каркасам из углеродного волокна, которые затем поместили в корзины стратосферных шаров.

Идея заключалась в том, чтобы запечатлеть различные пейзажи запада США. За несколько дней Galaxy S24 Ultra сделали более 150 изображений с разными фокусными расстояниями — задействовались все модули основной камеры.

Эксперты отметили, что в итоге Galaxy S24 Ultra справились с поставленной задачей — полученные снимки получились просто потрясающими.