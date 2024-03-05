Бекхэм опубликовал кадры 20‑летней давности. ВИДЕО

Дэвид Бекхэм опубликовал в соцсети видео 2000-х годов в честь дня рождения старшего сына Бруклина.

«С 25-летием, мой большой мальчик. Так горжусь тем, каким мужчиной ты вырос. Ты всегда остаешься вежливым и добрым, сохраняя те ценности, на которых ты вырос. Мы тебя очень любим и желаем, чтобы этот день стал самым удивительным», — написал Дэвид Бекхэм.

В архивном видео молодой Дэвид Бекхэм на футбольном поле позирует с маленьким сыном.

У Дэвида и Виктории четверо детей: Бруклин, 21-летний Ромео Бекхэм, который выступает за молодежную команду «Брентфорда», 18-летний Крус и 12-летняя Харпер.