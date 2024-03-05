Ефремову предварительно одобрили освобождение по УДО

Администрация колонии №4 в Алексеевке Белгородской области одобрила ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, окончательное решение примет суд. Но в УФСИН эту информацию опровергли.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, Ефремов отбыл уже более половины назначенного срока. Изначально наказание Ефремову предполагало восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

«Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока», — сообщил председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков в телеграм-канале.

При этом в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний опровергли информацию о ходатайстве об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова.

Адвокат актера сообщил РИА Новости, что право на подачу заявления об УДО у Ефремова наступит только в конце марта.

8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве джип Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. Следствие установило, что в момент ДТП актер был пьян.