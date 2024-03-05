Длительность рабочего дня в России установила рекорд

Средняя длина рабочего дня в России выросла до 7,17 часа — это максимум за 19 лет, следует из данных Росстата.

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, увеличившись на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года, проанализировал РБК данные Росстата.

В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тысячи часов.

Показатели длительности рабочего времени (как за весь год, так и в расчете на один день) в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики с 2005 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году — тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа.

Больше всех работают рыболовы (8,21 часа), администраторы, занятые в добыче металлических руд, медики и водители.

Наименьшее количество часов в день работали сотрудники воздушного и космического транспорта (6,14 часа), занятые в сфере добычи угля, нефти и газа, образования, гостиниц и общепита, а также производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.