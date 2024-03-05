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Эксперт объяснил, как буксировать авто с «автоматом»

Источник:
Sibnet.ru
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Автоматическая коробка передач
Фото: © ru.freepik.com

Безвредное расстояние для буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач — 25-50 километров, причем скорость не должна превышать 50 километров в час, предупредил автоэксперт Алексей Ревин.

В АКПП использовано множество подшипников скольжения с принудительной смазкой, при этом рабочую жидкость под давлением при нормальной эксплуатации подает насос, который приводится от входного вала коробки, вращающегося вместе с двигателем.

Именно поэтому при неработающем двигателе подшипники и планетарные редукторы работают только на остатках масляной пленки, под угрозой сильного износа, объяснил Ревин в журнале «За рулем».

А условия смазки всех деталей механической коробки передач при буксировке не отличаются от обычной эксплуатации. Кроме того, в самых нагруженных местах применены подшипники качения. Автомобили на «механике» можно буксировать на неограниченное расстояние.

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