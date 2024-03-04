Агафья Лыкова отказалась голосовать на выборах

Отшельница Агафья Лыкова не будет голосовать на выборах президента России из-за убеждений и отсутствия паспорта, сообщил представитель избиркома Хакасии.

«Насколько я знаю, (Агафья Лыкова) не голосует, у нее и паспорта-то нет», — цитирует РИА Новости начальника отдела общественных связей и информации избиркома Хакасии Дмитрия Кирсанова.

Он добавил, что также у Агафьи есть убеждения, которые не дают ей голосовать.

В 2022 году отшельница позвала президента России Владимира Путина в гости. По словам предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Московского и всея Руси Корнилия, Агафья за него молится.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда усомнился, что президент сможет приехать.