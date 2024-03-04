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Агафья Лыкова отказалась голосовать на выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Агафья Лыкова
Фото: © Виктор Непомнящий

Отшельница Агафья Лыкова не будет голосовать на выборах президента России из-за убеждений и отсутствия паспорта, сообщил представитель избиркома Хакасии.

«Насколько я знаю, (Агафья Лыкова) не голосует, у нее и паспорта-то нет», — цитирует РИА Новости начальника отдела общественных связей и информации избиркома Хакасии Дмитрия Кирсанова.

Он добавил, что также у Агафьи есть убеждения, которые не дают ей голосовать.

В 2022 году отшельница позвала президента России Владимира Путина в гости. По словам предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Московского и всея Руси Корнилия, Агафья за него молится.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда усомнился, что президент сможет приехать.

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Жизнь #Россия #Хакасия
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corrector

только и слышен вой на болотах: "а нас то защо? а нас то защо ?", какая мерзкая особенность 404 страны

sib_man9

слово "мораль" из пасти каннибала уже звучит аморально

velam

Оружие это одно,а люди совсем другое. Вот поставили они танки и что помогло? Нет ,так как обученные всушники...

Удавиков

англосаксы всегда всё делают исподтишка