Агафья Лыкова позвала Путина в гости

Таежная отшельница Агафья Лыкова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой навестить ее, она постоянно молится за главу государства, сообщил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

«Совсем недавно у нее были, дом освятили, который построили… Она очень радушно нас принимает, молится о нас, вот даже ожидает приезд президента. Она за него молится, даже письмо ему написала — может, получится (приехать)», — сказал ТАСС митрополит Корнилий.

Он отметил, что своей жизнью 78-летняя Агафья Лыкова являет «образец святости» и не перестает принимать посетителей, в том числе молодых людей, которые благодаря ей могут лучше узнать о старообрядческой вере.

«Эти десятилетия, которые она провела в тайге, укрепили ее веру, и люди приходят, и от нее, можно сказать, как от источника, заряжаются этой крепостью веры», — отметил духовный лидер старообрядцев.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя отшельница до сих пор живет в тайге.