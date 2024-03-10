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Определена самая опасная сексуальная поза

Источник:
LadBible
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Поза обратной наездницы считается самой опасной сексуальной позицией, предупредил хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Радж.

Эта поза, когда партнерша во время интима находится сверху и спиной к мужчине. На нее приходится половина случаев переломов половых членов. Подобные травмы случаются всего из-за одного движения: когда женщина во время резких скачков бьет по половому члену лобковой костью, приводит портал LadBible слова Раджа.

«Перелом пениса может привести к разрыву тканей и сильной боли. При этом гениталии мужчины могут посинеть, раздуться, изогнуться и выглядеть похожим на баклажан», — предупредил Радж.

Также перелом пениса может произойти ночью из-за непроизвольной эрекции во сне. Когда мужчина спит на животе, риск получить травму повышается.


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Жизнь #Здоровье
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