«Авангард» отыгрался с 0:2 и снова победил «Ладу» в плей-офф

Омский «Авангард» в конце третьего периода отыгрался со счета 0:2 и победил в овертаме тольяттинскую «Ладу» во втором матче плей-офф.

До середины третьего периода вела «Лада». Затем омичи забили первую шайбу, а за минуту до концовки сравняли счет. В овертайме шайбу в ворота «Лады» за Иван Николишин и принес «ястребам» победу.

Первый матч плей-офф «Авангард» обыграл «Ладу» со счетом 5:1, вторая игра завершилась со счетом 3:1. Счет в серии — 2:0 в пользу омичей.

Следующие две игры серии пройдут в Тольятти. Команды играют до четырех побед.