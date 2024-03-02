Российский рынок автозапчастей наводнили подделки

Каждый четвертый российский автосервис в 2023 году столкнулся с проблемой контрафактных автозапчастей, следует из исследования международной сети автосервисов FIT SERVICE и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

Так, о поставках поддельных автозапчастей заявили 23% из 1 800 опрошенных участников рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Около 30% автосервисов жалуются на масла и горюче-смазочные материалы, 23% — на свечи зажигания, 15% — на фильтры, еще 14% сталкивались с поддельными деталями подвески и рулевого управления.

При этом подделок может быть гораздо больше. Например, масло Shell в прошлом году в Россию поставляли 104 компании из Омана, Гонконга, Вьетнама, Сингапура, Китая и Малайзии. Значительная часть поставок могла быть контрафактной.

Причина увеличения числа подделок заключается в отсутствии механизмов контроля и проверки данных товарных групп, завезенных по параллельному импорту, отмечают эксперты. Кроме этого, злоумышленники мастерски подделывают упаковки или делают логотип максимально похожим на известный бренд.

Чаще всего подделывают товары с невысокой себестоимостью, в зоне риска находятся детали, которые для автомобильных марок производят сторонние компании — так называемые OEM-запчасти, а также расходники, масла и технические жидкости известных брендов.