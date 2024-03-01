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Матч «Авангарда» и «Лады» завершился кулачным боем. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Первый матч плей-офф чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и тольяттинской «Ладой» завершился кулачным боем двух хоккеистов.

«Лада» к концу третьего периода уступала омичам со счетом 5:1. Тальяттинцы начали грязно играть, провоцируя соперника.

Сначала произошла массовая потасовка. Пока судьи удаляли игроков за нарушение, заполняя скамейку штрафников, на лед вышли Владислав Семин («Лада») и Марк Верба («Авангард»).

Между хоккеистами произошел кулачный бой без шлемов и перчаток. По правилам, игроков, находящихся на льду без зашиты, не разнимают, пока нет угрозы здоровью одному из участников драки. В итоге Семин повалил на лед Вербу, но омский хоккеист поднялся и под овации трибун отправился на штрафную скамейку.

Обоим участникам драки дали штраф по пять минут, но к этому времени до концовки матча остались считанные секунды. Победу одержал «Авангард» со счетом 5:1 в матче и 1:0 в серии против «Лады».

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Спорт #Хоккей #Омск
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