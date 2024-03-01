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Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $11 млрд

Источник:
Bloomberg Billionaires Index
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Состояние богатейших российских бизнесменов России с начала 2024 года увеличилось на 11,084 миллиарда долларов, подсчитали эксперты рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года заработал 3,86 миллиарда долларов, его состояние составило 22,7 миллиарда.

Состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось на 2,08 миллиарда долларов, до 23 миллиардов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 1,49 миллиарда долларов, увеличив состояние до 25,4 миллиарда.

Наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на 1 миллиард долларов, до 13,2 миллиарда.

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Экономика #Деньги
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