Запрет на летние шины зимой перестал действовать

Запрет на эксплуатацию автомобиля зимой без зимних шин прекратил действовать 1 марта, но переобуваться водителям еще слишком рано.

Пункт о запрете на резину не по сезону включен в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, которые вступили в силу 1 сентября 2023 года. Штраф, согласно статье 12.5 КоАП, составляет 500 рублей.

Зимний период — это декабрь, январь и февраль, прописано в документе. Получается, что в марте такой запрет снимается.

ГИБДД и производители покрышек оптимальным временем для смены резины называют момент, когда среднесуточная температура достигает 5-7 градусов Цельсия. Летняя резина жестче зимней, и в холода ее сцепные свойства сильно ухудшаются.