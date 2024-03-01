Минпромторг раскрыл причину сдвигов поставок МС‑21 и Superjet

Сдвиг поставок российских гражданских самолетов МС-21 и Superjet 100 на 2025 и 2026 годы обусловлен «объективными техническими сложностями», сообщила пресс-служба Минпромторга.

Программы импортозамещения в гражданской авиации проводятся в рекордно быстрые сроки по мировым меркам, сказали РБК в ведомстве.

«Все мировые авиапроизводители опираются на широкую международную кооперацию, поставщиков из нескольких десятков стран. России предстоит справиться самой», — отметил Минпромторг.

В ОАК РБК сказали, что поставки МС-21 перенесены на 2025 год, региональных Superjet 100 — на 2026 год. Поставки Ил-114-300 теперь ожидаются в 2026 году.

«Компании кооперации сталкиваются с объективными ограничениями - полностью новые системы, воссоздание с нуля компетенций, необходимость полноценных испытаний и запуска серийного производства в условиях дефицита времени», — заявили в ОАК.