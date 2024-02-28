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Windows 11 получила «битое» обновление

Источник:
PCWorld
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Обновление безопасности Windows 11 под номером KB5034765 вызывает проблемы при попытке его установить. Компания Microsoft признала факт наличия ошибки и пообещала исправить патч.

Пользователи, попытавшиеся установить обновление KB5034765 на компьютеры под Windows 11 22H2 и 23H2, обнаружили, что процесс останавливается на отметке 96%. Далее установка отменяется с кодом ошибки «0x800F0922».

При этом у некоторых обновление все-таки успешно устанавливается, однако после этого на компьютерах наблюдались проблемы с производительностью, происходили сбои в работе «Проводника», в ряде случаев исчезала панель задач.

В качестве временного решения проблемы Microsoft предлагает вручную удалить скрытую папку C:$WinREAgent и перезагрузить компьютер. После таких манипуляций установка обновления должна завершаться успешно.

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Топ комментариев

GammiPluh

Им сразу говорили что изоленты не хватит

GammiPluh

Через некоторое время все за Днепром станет для Украины стратегически незначимым

ld_andrey

Трубопроводный упал, а СПГ вырос, вот такая арифметика.

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.