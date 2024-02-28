Windows 11 получила «битое» обновление

Обновление безопасности Windows 11 под номером KB5034765 вызывает проблемы при попытке его установить. Компания Microsoft признала факт наличия ошибки и пообещала исправить патч.

Пользователи, попытавшиеся установить обновление KB5034765 на компьютеры под Windows 11 22H2 и 23H2, обнаружили, что процесс останавливается на отметке 96%. Далее установка отменяется с кодом ошибки «0x800F0922».

При этом у некоторых обновление все-таки успешно устанавливается, однако после этого на компьютерах наблюдались проблемы с производительностью, происходили сбои в работе «Проводника», в ряде случаев исчезала панель задач.

В качестве временного решения проблемы Microsoft предлагает вручную удалить скрытую папку C:$WinREAgent и перезагрузить компьютер. После таких манипуляций установка обновления должна завершаться успешно.