Карлсон заявил об угрозах в его адрес из‑за интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ему угрожали арестом за интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мои адвокаты <...> сказали мне, что меня арестуют, если я сделаю это [интервью у Путина], в связи с санкциями. И я ответил, что не признаю законность этого решения, потому что я американец, и я должен иметь возможность говорить с кем хочу», — приводит ТАСС слова Карлсона, сказанные им в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

Карлсон отметил, что многое зависело от вопросов Путину. «Мне было сказано, что если я буду слишком мил в разговоре с ним, то меня могут арестовать по возвращении. И я ответил, что они описывают фашистскую страну», — сказал журналист.

Но Карлсон решил не отказываться от разговора с российским лидером, так как хотел «воспользоваться своей свободой». Интервью вышло 8 февраля и набрало более 200 миллионов просмотров.