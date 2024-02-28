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Карлсон заявил об угрозах в его адрес из‑за интервью с Путиным

Источник:
ТАСС
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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ему угрожали арестом за интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мои адвокаты <...> сказали мне, что меня арестуют, если я сделаю это [интервью у Путина], в связи с санкциями. И я ответил, что не признаю законность этого решения, потому что я американец, и я должен иметь возможность говорить с кем хочу», — приводит ТАСС слова Карлсона, сказанные им в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

Карлсон отметил, что многое зависело от вопросов Путину. «Мне было сказано, что если я буду слишком мил в разговоре с ним, то меня могут арестовать по возвращении. И я ответил, что они описывают фашистскую страну», — сказал журналист.

Но Карлсон решил не отказываться от разговора с российским лидером, так как хотел «воспользоваться своей свободой». Интервью вышло 8 февраля и набрало более 200 миллионов просмотров.

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Топ комментариев

scorpion2777

Твой манямирок не совпадает с реальностью

GammiPluh

Им сразу говорили что изоленты не хватит

snoo

Да да, и Авдеевка нафиг не нужна была.

GammiPluh

Его убили не современным средством поражения, а fpv дроном, а добили рпг 7