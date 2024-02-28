Глава АвтоВАЗа назвал Lada Aura лучше Toyota Camry

Пассажирам нового седана Lada Aura на задних сидениях будет комфортнее, чем в Toyota Camry, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Пассажиру заднего сиденья на автомобиле Lada Aura гораздо комфортнее с точки зрения расстояния от ног, коленей до переднего сиденья или от головы до потолка автомобиля, чем на Toyota Camry», — сказал Соколов в интервью телеканалу «Тольятти 24».

По его словам, это подчеркивает полное соответствие класса автомобиля высоким мировым стандартам.

Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 сантиметрами пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Машина мотором 1.8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.