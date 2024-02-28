НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа назвал Lada Aura лучше Toyota Camry

Источник:
Sibnet.ru
255 1

Пассажирам нового седана Lada Aura на задних сидениях будет комфортнее, чем в Toyota Camry, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Пассажиру заднего сиденья на автомобиле Lada Aura гораздо комфортнее с точки зрения расстояния от ног, коленей до переднего сиденья или от головы до потолка автомобиля, чем на Toyota Camry», — сказал Соколов в интервью телеканалу «Тольятти 24».

По его словам, это подчеркивает полное соответствие класса автомобиля высоким мировым стандартам.

Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 сантиметрами пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Машина мотором 1.8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Тема: Русские машины
Убытки завода «Москвич» оказались многомиллиардными
АвтоВАЗ запустил сборку Lada Largus
Представлен первый электромобиль нового бренда «Амберавто»
АвтоВАЗ возобновит выпуск модели Lada Granta Cross
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Германия официально переименовала Киев
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Путин преподал Блинкену урок истории
Украина предложит России мир: что известно о саммите в Женеве
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Путин преподал Блинкену урок истории
52
Тело Алексея Навального передали матери
43
Макрон допустил отправку войск Запада на Украину
40
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
36
Медведев призвал любыми методами мстить Западу