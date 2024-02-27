Брачную песнь ирбиса на Алтае впервые записали на видео

Видеоловушка Сайлюгемского нацпарка впервые записала брачную песню снежного барса, сообщает пресс-служба организации.

Ирбис на кадрах несколько раз истошно мяукает, в горах такой крик разносится на много километров.

«Кроме того, кошачьи оставляют мочевые метки на скалах и земле, чтобы обозначить присутствие поблизости», — описывают поведение ирбисов в нацпарке.

На видео попал снежный барс в долине реки Аргут. Запись была сделана 30 января, в это время как раз идет брачный период у животных. Ранее на Алтае фотоловушки ни разу не фиксировали брачный зов ирбисов.