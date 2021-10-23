Призраки гор: какие они – самые загадочные кошки планеты?

Ирбис, снежный барс, снежный леопард – у этой дикой и очень редкой кошки много имен. Ее дом – высоко в горах, где круглый год дуют пронизывающие ветра, а снег никогда не тает.

Барсы совсем не умеют рычать, зато мяукают и мурлычут, как домашние кошки. А еще они – одиночки и настоящие интроверты со сложными характерами. В мире осталось несколько тысяч снежных барсов, в России – меньше сотни. И всех их ученые знают наперечет.

Международный день снежного барса отмечают 23 октября. В 2013 году в этот день в Бишкеке на Международном форуме по сохранению снежного барса впервые собрались вместе представители 12 стран в ареале редкого хищника, чтобы объединить усилия по сохранению ирбиса.

Шкура-камуфляж

«Однажды в бинокль мы увидели семерых архаров. Горные бараны были встревожены, мы решили подойти поближе, выяснить, что происходит. Всю дорогу животные были у нас на виду. Когда мы приблизились практически вплотную, то обнаружили недалеко от камня, где заприметили архаров, вмятину от туловища и следы лап. Оказывается, все это время рядом был ирбис», – рассказывает старший научный сотрудник Алтайского заповедника, эксперт WWF по барсу Сергей Спицын.

Снежного барса часто называют призраком гор. Ирбис мастерски маскируется: неподвижного хищника практически нереально отличить от окружающей среды. Секрет в окрасе — особый рисунок пятен на серой шкуре превращает барса в невидимку на фоне скал.

Рисунок уникален для каждого зверя – как отпечатки пальцев или сетчатка глаз у человека. По окрасу животных и опознают ученые. На каждого ирбиса составлено свое досье.

Голодные одиночки

Ирбисы – одиночки. Вместе можно увидеть только самку с котятами. Барсята остаются с матерью лет до двух, а после каждый уходит искать свою территорию. Она у снежных кошек огромна – до нескольких тысяч гектаров у каждого. В последние годы барсам приходится обходить все большие площади в поисках пропитания.

«Взрослому ирбису требуется до 2,5 кг мяса в день. Один козерог – основная добыча этого хищника, обеспечит ирбиса мясом на неделю», – рассказывает старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Взрослый ирбис может поймать добычу весом в три раза больше, чем он сам. Но горных козлов, как и архаров, становится все меньше, и снежному барсу приходится охотиться на сурков, а то и на уларов, которых не так просто поймать. «Именно из-за сокращения пищевых запасов в поисках пропитания им приходиться преодолевать огромные расстояния», — уточняет эксперт.

Ирбисы не объединяются в стаи, как, например, волки, даже для поиска добычи, а потому и выжить им сложнее.

Старейшая пара в мире

Образ жизни и замашки одиночек приводят к тому, что барсы не образуют семейные моногамные пары. Один самец может встречаться и приносить потомство с разными кошками. При этом такие встречи могут продолжаться на протяжении долгих лет. Пример – старейшая пара ирбисов в мире – Хоргай и Гута, каждому из которых примерно по 13 лет. Ученые WWF России наблюдают за ними через фотоловушки с 2011 года.

«Столь пожилые снежные барсы – большая редкость. Хищников в возрасте 13 лет в дикой природе фиксировали, например, и в Монголии, но пару снежных барсов такого преклонного возраста — впервые. В целом, возраст ирбисов — показатель благополучия этой пары», — говорит Карнаухов.

Оба ирбиса живут на хребте Чихачева в Республике Алтай, с 2011 года у пары было как минимум два выводка котят.

Узнать этих хищников по снимкам ученым не сложно. Хоргай – это корноухий ирбис со шрамом на щеке и особыми пятнами у основания хвоста: три пятна, затем два и одно пятно, как символы в азбуке Морзе.

У Гуты особое строение и окрас хвоста Фото: © WWF России

У Гуты кончик хвоста не черный, как у большинства ирбисов, а белый, и загнут, как знак вопроса. Хвост чертит на снегу характерные штрихи, по которым кошку легко проследить.

Брачный рев и игры

Удивительно, но рычать, в отличие от других диких кошек, снежные коты не умеют. Зато очень призывно зазывают представителей противоположного пола, мурчат и мяукают, как домашние кошки. Так, в 2014 году на хребте Восточный Саян камера записала призывный рев ирбиса Димки во время брачного периода.

А в прошлом году шоу «концерт» утроил бурятский ирбис Мунко, его брачный рев записала видеоловушка. Кадры с Мунко стали второй в России видеозаписью с голосом ирбиса в дикой природе.

Только фотоловушки помогли ученым увидеть снежных барсов. Камеры фиксируют скрытную жизнь редких кошек в отсутствии людей. Но любопытные ирбисы, особенно котята, нюхают, грызут, заваливают камеры и даже сбрасывают в пропасть. В Бурятии одну из самок ирбиса даже прозвали Грозой фотоловушек или просто — Гроза.

А еще, как самые настоящие кошки, они очень любят играть. Так, барсы на Северо-Чуйском хребте на Алтае сломали две фотоловушки и вдоволь поиграли с их остатками, попутно «позируя» для уцелевшей камеры.

Особенно заинтересовал хищников ремень-фиксатор одной из раскуроченных ловушек. Мимо него не прошел ни один хищник: его грызли, подкидывали, с ним играли и взрослые особи, и барсята. При этом ремень никто не унес с собой, его оставляли на участке до следующего раза. Возможно, предполагают экологи, на этом месте у барсов образовалась игровая площадка.

Самые северные

Кстати, снежный барс – это животное, которое ведет активный образ жизни в сумерках, а потому каждый кадр, сделанный при свете дня – огромная редкость. Как и фотографии этих животных, сделанные не автоматическими камерами, а человеком.

Барсы – очень скрытны и осторожны, и приблизиться к ним на относительно близкое расстояние почти невозможно. Малая численность этого вида – еще одна причина.

По данным WWF России, всего в мире около 4 тысяч снежных барсов. Из них 70-90 живет в России, это 2% от мировой популяции. В Республике Алтай обитает 35-40 особей, в Туве – до 30-35 хищников, 9-12 зверей – в Бурятии, совсем небольшая группировка сохранилась на юге Красноярского края.

«В России ирбис обитает на границе своего ареала. Мы говорим, что в нашей стране живут самые северные ирбисы на планете. И как любой вид на границе ареала, снежный барс находится в экстремальных условиях», – говорит представитель WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Основные угрозы виду в России — не только сокращение кормовой базы, но и браконьерство, отстрел скотоводами в отместку за убитый редким хищником скот. Кроме того, изменение климата меняет ландшафты гор, где живет ирбис, и хищник не успевает адаптироваться.

«Сегодня человек добрался и до высоких гор, где обитает снежный барс. Думать о том, что неприступные скалы хранят "духа гор" от исчезновения – наивно и даже преступно. Ирбис – вид-индикатор, если состояние популяции стабильное, значит и вся экосистема гор находится в балансе. Будет ужасно жалко, если такой красавец исчезнет с лица земли», – заключает собеседник.