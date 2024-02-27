ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт, готовившийся украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. Задержаны трое граждан Украины», — отметили в ЦОС.

Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. На опубликованном ФСБ видео операции показаны два пакета, найденных в частном доме. В них находятся несколько флаконов с надписью на украинском языке «Биоспорин».

Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) УК РФ.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что в конце января аналог вещества BZ нашли в схроне в Мелитополе. Это были флаконы с надписью «Биоспорин» на украинском языке.

BZ — психохимическое боевое отравляющее вещество. Он используется в качестве отравляющего вещества для дезорганизации войск противника.