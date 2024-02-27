Автопарк электромобилей вырос в полтора раза

Количество электромобилей в России за прошлый год выросло на 75%, но их доля в автопарке не превышает 0,1%.

Количество легковых электромобилей, стоящих на учете в ГИБДД, выросло с 22,5 тысячи до 39,7 тысячи, приводит «Коммерсантъ» данные ведомства. В 2019 года электрокаров было 2,8 тысячи.

В Москве парк электромобилей за 2023 год вырос в семь раз, в Калининградской области — в три раза, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — в два раза. На Чукотке в 2022 году не было ни одного зарегистрированного электромобиля — сейчас есть один.

Растет количество гибридов — их общая численность увеличилась на 61% (с 135 тысяч до 219 тысяч). Значительный интерес показали Приморский край и Иркутская область.

«В 1,8–2 раза в этом году рост вполне возможен, примерно такими, может быть, чуть ниже могут остаться темпы в следующем году», — спрогнозировал продажи электромобилей автоэксперт Сергей Удалов из «Автостата».

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков не увидел потенциала для роста количества электромобилей, потому что они на 30–40% аналогичных авто с бензиновыми моторами.