Единственный в своем роде РАФ «Афалина» выставили на продажу

Уникальный микроавтобус РАФ-21А «Афалина» выставили на продажу за 9 миллионов рублей, объявление появилось на одной из площадок.

РАФ-21А «Афалина» — создание, собранное из микроавтобуса РАФ-977Д с элементами от ГАЗ-21 и ГАЗ-22, правительственных ЗИМа и «Чайки».

Уникальный автомобиль собрал инженер-самоучка Алексей Арсеньев в 1970-х годах. На РАФ он водрузил капот и заднюю части от «Волг». Машина оснащена 2,4-литровым мотором мощностью 85 лошадиных сил и механической коробкой передач.

«Афалину» поставили на учет в ГАИ в 1977 году. До последнего времени авто было экспонатом в Музее транспорта Москвы. Сейчас его продают за 8,9 миллиона рублей.