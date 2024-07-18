Назван самый продаваемый автомобиль в Европе

Самым продаваемым автомобилем в Европе в первой половине текущего года стал хетчбэк Dacia Sandero. Всего за этот период было продано 143 596 таких машин, спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 16%.

Второе место в рейтинге занял Volkswagen Golf: за шесть месяцев продано 125 993 машины, относительно первой половины 2023 года рост составил 25%. Третье место — за Renault Clio, таких автомобилей продано 114 623, рост продаж на 15%.

В топ-5 европейского списка вошли также Volkswagen T-Roc (111 381 единиц) и Peugeot 208 (107 097 машин).

При этом Dacia Sandero третьего поколения построен хорошо известной российским производителям платформе CMF-B. В упрощенном виде она лежит в основе российской Lada Iskra.