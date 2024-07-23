АвтоВАЗ запустил программу продаж автомобилей с пробегом

АвтоВАЗ запустил программу продаж сертифицированных автомобилей с пробегом Restart, сообщает пресс-служба автозавода.

Программа призвана предоставить клиентам лучший опыт покупки автомобиля и гарантирует ряд преимуществ, включая быстрый и удобный выбор автомобиля с пробегом в онлайн-формате, отмечается в сообщении.

Кроме этого, покупатель получает выгодное кредитное предложении, а также качественную и надежную постгарантийную поддержку от официального дилера Lada на один год. Все машины проходят тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку.

В рамках программы «Restart Плюс» доступны автомобили Lada возрастом до 5 лет и 100 тысяч километров пробега с полным страховым покрытием. Программа «Restart Базовый» покрывает ключевые узлы и агрегаты автомобилей Lada.

Программа «Restart Мульти» предназначена для машин других производителей возрастом до 7 лет и с пробегом до 150 тысяч километров. Желающие оформить кредит без первоначального взноса могут самостоятельно рассчитать условия онлайн на сайте или подать заявку у дилера.