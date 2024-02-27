Кремль прокомментировал информацию о возможном обмене Навального

Кремль не располагает информацией, что велись какие-либо переговоры с якобы целью обмена Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Западная пресса и соратники оппозиционного политика утверждают, что была подготовка между Берлином и Москвой договоренности об обмене Навального, американского журналиста Эвана Гершковича (арестован по обвинению в шпионаже) и еще гражданина США Пола Уилана (осужден за шпионаж) на россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского боевика.

«Мне не известно о подобных договоренностях», — сказал Песков газете Financial Times.

Красиков в 2021 году был приговорен в Германии к пожизненному сроку по обвинению в убийстве гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкая прокуратура заявляла, что убийство было политически мотивированным, а киллер был связан с ФСБ и действовал по заказу российских властей.

Навальный умер 16 февраля в колонии № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В заключении о смерти, переданном его матери, говорится, что это произошло по естественной причине.