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Российские военные подбили первый американский танк Abrams

Источник:
РИА Новости
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Российские военнослужащие на Авдеевском направлении уничтожили знаменитый американский танк M1 Abrams, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

25 февраля в ДНР сообщили о танках Abrams, замеченных северо-западнее Авдеевки. Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале опубликовал кадры с горящей техникой, сообщив, что на видео горит именно Abrams.

«Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — уточнил Гагин.

Украина получила первые Abrams в сентябре 2023 года. Всего американские военные передали ВСУ 31 танк М1А1 Abrams. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после того заявил, что Abrams — серьезное оружие, но и оно «будет гореть».

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Оборона #Конфликты #Армия
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